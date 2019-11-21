تسريب يكشف أبرز معالم ومزايا هواتف ”OnePlus 8“ الجديدة (صور)

كشفت تسريبات عن التصميم الجديد لهاتف ”OnePlus 8″، وأهم الميزات التي وضعتها فيه شركة الهواتف الذكية الصينية “ OnePlus“، بعد هاتفها ”OnePlus 7T“، الذي صدر مؤخرًا.

وشُوهد أول الموديلات من ”OnePlus 8 Pro“ قبل شهر تقريبًا، حيثُ ظهر أن الشركة قد تتخلى عن الكاميرا الشخصية المنبثقة، في خطوة مماثلة لما قامت به شركة ”Samsung“، في موديلاتها الرئيسية هذا العام.

وتُظهر الرسومات المسرَّبة التصميم المحتمل لكل من ”OnePlus 8“ و“OnePlus 8 Pro“، بكاميرا تصوير ذاتي الثقب و4 كاميرات خلفية، بحسب ما نشره موقع ”bgr“.

ويتميز هاتف ”OnePlus 8″، وفقًا للتسريبات، بأنه ثنائي العدسة في المقدمة، ويحتوي على جهاز استشعار للكاميرا، وهو الأرخص في فئة الـ“Selfie“، بينما من المحتمل أن يحصل ”OnePlus 8 Pro“، على كاميرات تصوير ذاتية مزدوجة.

ويرجح أن يعمل الإصدار الجديد من و“OnePlus 8 Pro“، مع شبكة 5G، خصوصًا أن تلك الشبكات اللاسلكية المتقدمة بدأت في نشر المزيد من التغطية.