الحظر الأمريكي يهدد أحدث إصدارات ”هواوي“ في أوروبا

بدأت عملاق الاتصالات الصيني ”هواوي”، الترويج لطرازها الجديد Mate 30، بهدف وصوله أوروبا الشهر المقبل.

لكنّ الخلافات الناشبة مع الولايات المتحدة الأمريكية ستكون حائلة على ما يبدو لوصول هاتف دون خدمات، وذلك بعد 6 أشهر من حظر الولايات المتحدة تعامل شركاتها مع هواوي.

إلى ذلك يعتقد كين هو نائب رئيس هواوي خلال منتدى فورتشن العالمي في باريس الأسبوع الجاري، أن الصراع سوف يدوم طالما بقيّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منصبه، مضيفًا ”لن ينته الأمر مع هذه الإدارة“، حسب موقع bgr.

وتعمل ”هواوي“ للحصول على المزيد من مكوناتها الخاصة داخل الشركة وتكثيف أعمالها مع الموردين الأوروبيين، لتعويض الحظر الأمريكي الذي منع الوصول إلى مصادر أخرى.

وتقوم الشركة بالترويج للجهاز الآن على موقع Huawei Spain على شبكة الويب، مع عرض بقيمة 299 دولارًا حتى الـ 9 من كانون الأول/ديسمبر المقبل، ومع ذلك، تعد العقبة الكبرى التي تقف بوجه تسويق الجهاز الجديد، أنه يفتقر للوصول إلى خدمات غوغل نتيجة الحظر الأمريكي المستمر.

وهذا يعني عدم الوصول إلى تطبيقات جوجل مثل ”يوتيوب“ و“جي ميل“ وخرائط جوجل ، ولا توجد طريقة رسمية لتثبيتها على الجهاز؛ ما يعني أن هذا الهاتف ربما يواجه تجاهلًا واسعًا خارج الصين.

كما لاحظ WinFuture، أنه لن يتمكن المشترون في إسبانيا من الوصول إلا إلى طراز Mate 30 Pro معين في البداية، مع ذاكرة 8 جيجابايت وذاكرة فلاش مدمجة 256 جيجابايت.

ويحتوي جهاز Mate 30 Pro أيضًا على 4 كاميرات مزودة بمستشعرين بدقة 40 ميجابكسل، بالإضافة إلى شاشة OLED وبطارية 4400 مللي أمبير في الساعة، وهذا يعني تكنولوجيا قوية في الجهاز.

ورغم ذلك، ليس من الواضح أن هناك ما يكفي حتى الآن لإقناع مشتري Android بالانتقال إلى جهاز مثل هذا لا يزال يعمل بنظام Android، وإن كان ذلك دون الوصول إلى خدمات Google المهمة.