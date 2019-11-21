OPPO تعلن عن هاتفها الجديد ColorOS 7 بنظام Android 10

أطلقت الشركة الصينية للهواتف الذكية OPPO (أوبو) هاتفها الذكي ColorOS 7، والذي يدعم نظام التشغيل Android 10، وهو حدث جديد في بكين.

وتسبب إطلاق العملاق الفضائي والتقني ”غوغل“ للإصدار النهائي من نظام التشغيل 10 Android، خلال شهر سبتمبر الماضي، في جعل مصنعي الهواتف الذكية يتسابقون، لدعم أجهزتهم بآخر تحديثات أندرويد، ومن أبرزهم شركة Oppo.

ويزود الهاتف الجديد المستخدمين بتجربة أفضل، مقارنة بالإصدارات السابقة، وهو مزود بالعديد من مزايا التصوير المتطورة التي ترتقي بالقدرات الإبداعية للمستخدمين إلى آفاق جديدة، وفقا لموقع ”xda-developers“.

كما أعادت الشركة تصميم واجهة المستخدم بالكامل، وتستمد بشكل كبير من التغييرات التي جرى إدخالها في Android 10، كما يتوقع أن يقلل التصميم الجديد من التعب البصري ويوفر للمستخدمين نظام ألوان أكثر راحة.

وسيسمح هاتف ColorOS 7 للمستخدمين بتغيير شكل وحجم الرموز على شاشتهم الرئيسية، كما أضافت الشركة خلفيات شاشة Art + جديدة إلى البرنامج لتقديم تجربة سطح مكتب عالية الجودة.

وعقدت OPPO شراكة مع Episound، وهي شركة صوت دنماركية مشهورة، لإعادة تصميم المؤثرات الصوتية المضمنة في البرنامج بالكامل، على غرار التغيرات الصوتية التي أدخلت في موديل MIUI 11، بهدف محاكاة صوت العالم الحقيقي من حولك لتزويد المستخدمين بتجربة أكثر راحة.

في هذا الحدث، أكدت OPPO أن موعد إصدار ColorOS 7، يتزامن مع بدء المرحلة الأولى من التشغيل في 25 نوفمبر.