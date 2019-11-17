تحذير .. لا تشحن الهاتف عبر منافذ USB العامة

يحرص الجميع على شحن هاتفه بشكل كامل، خاصة عند السفر أو التنقل بين المسافات الطويلة، ولكن الكثير منا يلجأ لمنافذ الـUSB العامة لشحن الهواتف في حالة الطوارئ ونفاد شحن البطارية.

وبحسب صحيفة ”لايف هاكر“ الأمريكية، أصدر مكتب المدعي العام في مقاطعة لوس أنجلوس، تحذيرًا للناس هذا الأسبوع، يدعو فيه بعدم استخدام منافذ الشحن العامة؛ لما يترتب عليه من آثار ضارة وتداعيات خطيرة.

وتنص التحذيرات على أن الهواتف تتعرض للاختراق من قِبل قراصنة الإنترنت عند شحنها في المنافذ العامة USB، حيث يتم تثبيت برامج ضارة من هواتف أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهؤلاء القراصنة لسرقة البيانات الشخصية من الهواتف، ويُعرف هذا النوع من الهجوم باسم juice-jacking ”العصارة“، حيث يمكن للمخترقين الوصول إلى كلمات المرور والمعلومات الشخصية.

وأكثر من ذلك، تصبح هذه المحطات العامة معقلًا لتوزيع الفيروسات على الهواتف، فالسلك الذي تستخدمه لشحن هاتفك يمكنه إرسال البيانات من هاتفك إلى الأجهزة الأخرى بكل سهولة.

وأكد التحذير الصادر عن مكتب المدعي العام، أنه يجب على الأشخاص المستخدمين لمنافذ الشحن الموجودة في الأماكن العامة، مثل الفنادق ومحطات القطار والمطارات والحدائق العامة، توخي الحذر وعدم الموافقة على الرسائل التي تظهر بمنح الإذن للوصول إلى البيانات الموجودة على الهواتف المحمولة، وأنه من الأفضل أن يستخدم الأشخاص نوافذ التيارات المترددة أو إحضار الشواحن والبطاريات المحمولة في حالة الطوارئ.