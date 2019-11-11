3 مزايا خفية لم تستخدمها من قبل مع iOS 13 من ”آبل“

مع المزايا المختلفة التي أطلقتها شركة أبل على متن نظام تشغيلها الأحدث iOS 13 والتي يستفيد منها ملايين المستخدمين حول العالم، مازال هناك عدد من المزايا الخفية داخل النظام لم تعرف عنها بعد.

ونقدم لك من هذه المزايًا ثلاثًا فيما يلي:

المسح الضوئي للمستندات

يتيح تطبيق تدوين الملاحظات Notes إمكانية مسح دقيقة للمستندات وأي شيء مطبوع أمامك، بحيث يمكنك فتح تدوينة جديدة، ومن ثم قم بالضغط على علامة الكاميرا، والتي تقوم بدورها بفتح كاميرا هاتفك الخلفية، وقم بالتقاط صورة لما ترغب في مسحه ضوئيًا، وبذلك يتم تخزين ما قمت بالتقاطه على هاتفك لتقوم بإرساله عبر الايميل أو عبر أحد تطبيقات الشات.

وكذلك يمكنك تحرير الصورة الملتقطة عبر تطبيق الكاميرا الخاص بالهاتف أو أحد تطبيقات تحرير الصور بشكل سهل.

تتبع ساعات نومك

يتيح لك تطبيق المنبه Clock app ميزة Bedtime والتي تقوم بتذكيرك بموعد دخولك للسرير ليلا عندما يقترب، وكذلك يساعدك على الحصول على قسط أكبر من النوم على أن يوقظك في موعدك الذي تحدده، ويقوم كذلك بتسهيل متابعتك لساعات نومك التي تحصل عليها كل يوم على مدار الأسبوع وبذلك يرفع من كفاءة نومك.

تحرير الأرقام على الآلة الحاسبة

عندما تقوم بالكتابة على الآلة الحاسبة على هاتفك قد تتعرض لموقف كتابة أرقام بشكل خاطيء مما يؤدي لخروح الناتح النهائي خاطئاً، ولذلك سهلت أبل عملية مسح الأرقام بمجرد السحب جهة اليسار لمسح الأرقام الخاطئة وإجراء التعديلات.