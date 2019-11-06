شاومي تكشف النقاب عن هاتف جديد بـ“أقوى كاميرا في العالم“

كشفت شركة شاومي النقاب عن هاتف ذكي جديد مزود بكاميرا فردية من نوعها تبلغ 108 ميغا بكسل.

وأذهلت الشركة الصينية المستخدمين بالكشف عن هاتف “CC9 Pro” أمس الثلاثاء، والذي يتميز بأعلى الكاميرات دقة في العالم.

وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تأتي الكاميرا الخلفية في الهاتف الذكي الجديد، مزودة بـ 4 مجسات تتضمن عدستين تليفوتوغرافيا وعدسة واسعة وعدسة ماكرو لتنتج صور مذهلة بدقة فائقة.

ويتميز الهاتف الاقتصادي الذي يبلغ سعره 400 دولار فقط، بكاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميغا بكسل.

ووفقًا للخبراء، يحتوي الهاتف على مزايا تمكن المستخدم من قص الصور وتعديلها دون المساس بجودتها.

وتقول شركة شاومي إن دقة الصور العالية التي تقدمها الكاميرا الخلفية تمكن المستخدم من طباعة الصورة إلى لوحة إعلانات يصل ارتفاعها إلى 4.24 متر.

هذا وتم تصميم كاميرا الهاتف بدقة108 ميغابكسل بالشراكة مع شركة سامسونغ، ويذكر أن حجمها يزيد قليلًا عن بوصة، ما يجعلها أصغر من أجهزة الاستشعار الأخرى المتطورة في السوق.

للمساعدة في التقاط الصور في الإضاءة المنخفضة، سيحتوي الهاتف على فلاش مثل الهواتف الأخرى، كما سيستخدم تقنية دمج عدة صور لتعزيز جودة الصورة.

كما يتميز الجهاز ببطارية تبلغ سعتها5260 أمبير، وشاشة AMOLEDبمقاس 6.47 بوصة، وسيستخدم معالج كوالكوم Snapdragon 730G.

وسيحتوي الجهاز أيضًا على مقبس سماعة رأس بحجم 3.4 مم، ونظام تشغيل Xiaomi’s MIUI 11، والذي تم تصميمه على نظام Android 9.

هذا وسيتم طرح CC9 للبيع في الصين غدًا، ولم تستبعد الشركة إمكانية أن يكون للهاتف إصدار عالمي في المستقبل القريب.