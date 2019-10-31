آبل تخطط لطرح 80 مليون هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس بحلول 2020

تخطط شركة ”آبل“ لشق طريقها بقوة في سوق الهواتف التي تدعم شبكات الجيل الخامس، حيث تعتزم طرح ملايين الهواتف بحلول عام 2020.

وكشف تقرير جديد من صحيفة ”نيكي“ الآسيوية، أن شركة آبل تخطط لشحن حوالي 80 مليون جهاز آيفون يدعم شبكات الجيل الخامس.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، من المتوقع أن تصدر الشركة 3 موديلات من ”آيفون 5 جي“، والتي ستحتوي على معالج جديد صممته شركة ”كوالكوم“.

وفي حين يعتبر دعم شبكات الجيل الخامس، معيارًا جديدًا، لن تكون شركة آبل أول شركة مصنعة للهواتف الذكية تطلق هاتفًا يعمل بتكنولوجيا الإنترنت السريعة، ففي أبريل الماضي، أصدرت شركة سامسونغ مجموعة من الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس، والتي تضم حاليًا “Galaxy S10 5G” و“Galaxy Fold 5G” و“Galaxy Note10 5G” و“Galaxy A90 5G”.

وتعد هذه الهواتف أغلى بكثير من الهواتف الذكية التقليدية، حيث تتراوح أسعارها بين 850 وألفي دولار، ومع ذلك تمكنت سامسونغ من بيع مليوني هاتف في شهر سبتمبر، وتتوقع أن تبيع حوالي 4 ملايين هاتف بحلول نهاية العام.

وقال ”إيدي هان“، المحلل بمعهد ”ماركت إنتليجنس أند كونسلتنج“: ”من شأن تطوير شركة آبل لهواتف الجيل الخامس أن يزيد من ثقة المستثمرين في المجال الجديد، مما قد يساعد على حل مشكلة التكلفة العالية للشبكات المتطورة“.

يذكر أن شبكة الجيل الخامس أسرع بعشرات المرات من شبكات الجيل الرابع التي تُستخدم في معظم أنحاء العالم اليوم، والتي من شأنها أن تمكّن المستخدم من تنزيل فيلم بجودة 4K في غضون ثوانٍ.