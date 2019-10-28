أبل تحدد موعد تعطيل أجهزتها غير المحدثة

حذرت شركة أبل من أنها ستعطل أجهزة ”أيفون 5″ و“أيفون 4 إس“ و“أيباد 2″ و“ايباد الجيل الرابع“، يوم الأحد إذا لم يقم المستخدمون بترقية النظام قبل ذلك.

كشفت شركة أبل أنها تعتزم تعطيل قدرة هواتف أيفون 5 على الاتصال بالإنترنت ابتداءً من الساعة 12 صباحًا يوم الأحد 3 نوفمبر، ما لم يتم تحديث النظام إلى iOS 10.3.4.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، سيتم تعطيل تصفح الإنترنت في تطبيق سفاري ورسائل البريد الإلكتروني ومتجر التطبيقات وخدمة iCloudوالخرائط في الهواتف التي لم يتم ترقية أنظمتها.

كما سيحتاج مستخدمو ”أيفون 4 إس“ والموديلات الأقدم من الأيباد بما في ذلك ”أيباد 2“ و“ايباد الجيل الرابع“، إلى تحديث النظام على أجهزتهم أيضًا.

هذا وتنتج مشكلة عدم التحديث التلقائي عن عطل في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والتي تحدث مرة واحدة فقط كل 19 عامًا، وكان آخر حدث لها في أبريل الماضي، مما تسبب في تعطل قدرة بعض الأجهزة على متابعة التحديثات الدورية.

وعندما حدث عطل نظام تحديد المواقع العالمي، اضطرت شركة آبل إلى إطلاق تحديث يصلح الخلل الذي يشوش خدمات تحديد الموقع والوقت.

إلا أن البرمجيات التي تصلح العطل كانت متاحة في أنظمة iOS 10.3.4وiOS 9.3.6 فما فوق، ولذلك أي شخص لم يحدث هاتفه يواجه نفس المشكلة.

وسبق وحذرت أبل مستخدمي الأجهزة القديمة في يوليو من أن لديهم مهلة 4 أشهر تقريبًا لتحديث النظام قبل أن يتم قطع الخدمة عنهم يوم الأحد المقبل.