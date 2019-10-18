تسريب تفاصيل الجيل الجديد من سماعات أبل ”آيربودز برو“‎

كشفت تسريبات حديثة، تفاصيل مثيرة عن الجيل الجديد من سماعات ”آيربودز“ AirPods الجديدة، والتي يُعتقد أنها ستُطرح بحلول نهاية الشهر الجاري.

ويسمى الجيل الجديد من السماعات المخصصة للايفون ”آيربودز برو“Pro AirPods، وهو سيشتمل على تقنية جديدة لإلغاء الضوضاء.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يُتوقع طرح الموديل الجديد من سماعات الأذن اللاسلكية بحلول نهاية الشهر الجاري، بسعر 260 دولارًا، أي أغلى من الإصدار الحالي بحوالي 60 دولارًا.

ويبدو أن ”أبل“ تهدف لبيع نوعين مختلفين من سماعات إلغاء الضوضاء في خريف هذا العام، إذ إنها سبق وأعلنت عن سماعة ”بيتس سولو برو“ Beats Solo Pro في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واكتشفت السماعات الحديثة من قِبل الخبير ”غيليرم رامبو“ من موقع ”ناين تو فايف ماك“، بينما كان يحلل برمجيات تحديث نظام iOS 13.2 الأخير.

وكشفت التسريبات الحديثة، أن الجيل الجديد من السماعات سيتميز بأوضاع استماع مختلفة، بحيث يمكن تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء أو إلغاؤها، والتي تسمى ”وضع التركيز“، كما ستكون مقاومة للماء.

ونما سوق سماعات الأذن الذكية سريعًا خلال الأشهر الأخيرة، ففي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة ”مايكروسوفت“ عن سماعات ”سيرفيس إيربودز“، وهي سماعات الأذن اللاسلكية التي تعمل على إلغاء الضوضاء وتحتوي على واجهة تعمل باللمس.

وفي شهر سبتمبر، أعلنت ”أمازون“ عن تطويرها لسماعات أذن ذكية خاصة بها تسمى ”إيكو بادز“، والتي ستأتي مزودة بنسخة من مساعد الشركة الافتراضي ”أليكسا“.