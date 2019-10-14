أبل تسرب بيانات مستخدمي متصفح سفاري لشركة صينية

فُتحت النيران على شركة أبل بعد تسريبها لبيانات مستخدمي متصفح “ سفاري “ لشركة صينية تابعة للحزب الشيوعي.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن مستخدمي متصفح “ سفاري“ داخل الصين، اكتشفوا تسريب بياناتهم وبروتوكلات الإنترنت IP addresses الخاصة بهم لشركة تينسنت الصينية والتابعة للحزب الشيوعي في البلاد.

ويتم تسجيل بروتوكلات الإنترنت للمستخدمين بواسطة تينسنت أو غوغل عند استخدامهم لمتصفح سفاري.

صرحت أبل بأنها تُظهر رسالة تحذيرية للمستخدمين تٌنبههم عند الدخول إلى أحد المواقع الاحتيالية وعن طريقها يتم تسجيل بوتوكلات الإنترنت الخاصة بهم كوسيلة لتعزيز التصفح الأمن من خلال التحقق من كل موقع وصفحة ويب يزورها مالك الهاتف الذكي ورؤية قائمة محدثة بشكل مستمر بقوائم الويب الضارة، لكن من خلال نظام تشغيل iOS12.2 حيث سفاري هو المتصفح الافتراضي على تلك الأجهزة والأكثر شعبية، فاستغلت تينسنت خدمة المتصفح الأمن كوسيلة للمراقبة والحصول على بيانات العملاء.

ويثير تعاون شركة تينسنت مع الحكومة الصينية مخاوف وقلق المستخدمين من إستخدام بياناتهم كوسيلة للمراقبة والتتبع حيث يمكن للحكومة الصينية تحديد هوية المستخدمين والكشف عن المنشقين منهم.

في السابق كانت شركة ابل تتعامل فقط مع شركة غوغل لكن مع تحديثiOS13 الأخير تمت إضافة شركة تينسنت الصينية المعروفة بولائها للحكومة وتعاونها المستمر معها الذي يثير قلق المستخدمين.

ولحماية متصفحك من الاختراق عليك إيقاف تشغيل ميزة موقع الويب الإحتيالي من خلال الإعدادات الموجودة في متصفح سفاري، لكن المشكلة تتلخص في أن أبل تقوم بتنشيط هذه الميزة مرة أخرى أحيانًا دون إعلام المستخدمين.