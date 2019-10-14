شاهد مفاجأة هواوي.. هاتف بتصميم ”مذهل“

نشر أحد الحسابات على تويتر صورة من دعوة أرسلتها شركة هواوي لبعض وسائل الإعلام الفرنسية تنوه لحفل ستقيمه في السابع عشر من أكتوبر الجاري للكشف عن هاتف جديد يحمل شاشة تحتل واجهته بالكامل وكاميرا خفية بداخلها.

وأوضحت الصورة أن الهاتف الجديد سيحمل بداخل شاشته بصمة الإصبع، على ما أكدته التغريدة المنشورة، لتجاري الشركة بذلك الموضة الرائجة حول بصمة الإصبع داخل الزجاج.

ويأتي ذلك بعد أقل من شهر تقريبا على إطلاق عائلة هواتفها الجديدة ميت 30، والتي تعتبر أول هواتف من الشركة الصينية يتم حرمانها من خدمات جوجل، وفقا للحظر الأمريكي المفروض على هواوي منذ نهاية مايو الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن الهاتف الجديد لن يخرج عن كونه مجرد نموذج تجريبي تكشف الشركة من خلاله عن أحدث تقنياتها، ولكن وصوله للأسواق سيستغرق بعض الوقت.