نسخة أرخص.. سامسونغ تطلق ”نوت 10 لايت“ قريبًا

أفاد تقرير جديد أن سامسونغ لديها خطة لطرح إصدار أقل تكلفة من هاتفها ”جلاكسي نوت 10″، والذي سيحمل اسم ”لايت“ إلى جانب الاسم الأول للهاتف، ليكون أول هاتف من سلسلة هواتف النوت الذي يحصل على 3 إصدارات.

ومن المعتاد أن يأتي الجهاز بإصدار واحد فقط، لكن هذا العام كشفت الشركة الكورية الجنوبية عن جلاكسي نوت 10 ونوت 10 بلس، والأخير المنتظر نوت 10 لايت.

وقال التقرير، الذي نشره موقع ”ساموبايل“ التقني إن الإصدار الجديد يحمل رقم كودي SM-N770F، وسيصل إلى الدول الأوروبية بلونين على الأقل، هما: الأسود، والأحمر.

والمثير لفضول المهتمين بسوق الموبايل هو كيف ستقوم شركة سامسونغ بتقديم هذا الإصدار بتكلفة أقل من أخويه الكبار، حيث كان سعر نوت 10 يبدأ من 949 دولارًا، وبالتالي ستكون التضحيات مع الإصدار اللايت تحوم حول بطارية الهاتف وكذلك نوع الشاشة، لأن استخدام قلم S Pen سيعد من العلامات المميزة للنوت، وبالتالي لا يمكن التخلي عنه.

وتعد إستراتيجية طرح 3 إصدارات من نفس الهاتف ليست بالجديدة بالنسبة لـ“سامسونغ“ هذا العام، حيث طرحت أيضًا الشركة 3 إصدارات من هاتفها جلاكسي S10 وكانت متفاوتة من حيث الإمكانيات والسعر بالتأكيد.