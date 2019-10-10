”أوبو“ تطلق هاتفًا جديدًا بتقنية تشحن بطاريته كاملة في 30 دقيقة

أطلقت شركة أوبو هاتفها الجديد Reno Ace، محملًا بتقنية تعتبر هي الأولى من نوعها في سوق الموبايل، حيث إن بطارية الهاتف يمكن شحنها خلال 30 دقيقة فقط لمستوى 100%.

يأتي الهاتف الجديد بشاشة 6.5 بوصة بدقة وضوح 1080p من نوع AMOLED بتصميم نوتش قطرة الندى، إلى جانب أنه يعمل بمعالج سناب دراجون 855+ و ذاكرة عشوائية 8 أو 12 غيغابايت و128 أو 256 غيغابايت كخيارات للذاكرة الداخلية.

كما يقدم الهاتف كاميرا خلفية بـ 4 عدسات، الأساسية 48 ميغابكسل بمستشعر تصوير سوني IMX586، والثانية بعدسة واسعة 8 ميغابكسل بزاوية 116 درجة، والثالثة 13 ميغابكسل بـ5 درجات تكبير، والرابعة للتصوير الأبيض والأسود Monochrome بدقة 2 ميغابكسل، أما الكاميرا السيلفي فهي تقع داخل النوتش بدقة 16 ميغابكسل.

تعتبر الميزة البيعية القوية لهاتف Reno Ace هي سرعة شحن بطاريته ذات سعة الـ 4000 مللي أمبير، حيث يمكن شحنها بشكل كامل خلال 30 دقيقة فقط عبر تقنية الشحن الفائق السرعة 65 وات SuperVooC.

الموبايل الجديد سيتوفر مبدئيًا في السوق الصيني، والسعر يبدأ من 3200 يوان أي تقريبًا 450 دولارًا.