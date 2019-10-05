عبر كاميرا الهاتف.. ”إنستغرام“ تتيح لك تجربة المنتجات قبل شرائها (فيديو)

أطلقت منصة ”إنستغرام“ الاجتماعية، ميزتها الجديدة التفاعلية التي تتيح للمستخدمين إمكانية تجربة المنتجات الجديدة قبل شرائها عبر المنصة، وذلك من خلال استخدام الكاميرا الأمامية الخاصة بالهاتف.

وتعتمد الميزة الجديدة على منصة ”فيسبوك“ للواقع المعزز Spark AR، والتي تتيح للمستخدم إمكانية تشغيل الكاميرا السيلفي لتجربة منتجات مثل نظارات الشمس ومستحضرات التجميل على الوجه قبل اتخاذ قرار بشرائها.

وتشمل الميزة الحالية العلامات التجارية، مثل النظارات Ray-Ban وWarby Parker، وكذلك شركات مستحضرات التجميل MAC وNARS، وذلك يكون متاحًا من خلال المنشورات المتواجدة داخل الصفحة الرئيسية لحساب المستخدم، وكذلك عبر الستوريز وأيضًا صفحة العلامة التجارية نفسها.

وأوضحت الشركة أنه كي تتمكن من استخدام الميزة الجديدة، لا بد أن يحمل هاتفك آخر إصدار من أنظمة تشغيل أندرويد وiOS.

يُذكر أن ”فيسبوك“ دشّنت منصة Spark AR، في أغسطس الماضي، لتتيح لجميع المستخدمين إمكانية تصميم وإطلاق مؤثراتهم البصرية الخاصة بهم ليستخدموها في التصوير.