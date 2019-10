عبر كاميرا الهاتف.. ”إنستغرام“ تتيح لك تجربة المنتجات قبل شرائها (فيديو)

View this post on Instagram

أضافت منصة "إنستغرام" ميزة جديدة إلى التطبيق الخاص بها، و التي تسمح للمستخدمين بإمكانية تجربة المنتجات الجديدة قبل شرائها عبر المنصة، وذلك من خلال استخدام الكاميرا الأمامية الخاصة بالهاتف. وتعتمد الميزة الجديدة على منصة ”فيسبوك“ للواقع المعزز Spark AR والتي تتيح للمستخدم إمكانية تشغيل الكاميرا السيلفي لتجربة منتجات مثل نظارات الشمس ومستحضرات التجميل على الوجه قبل اتخاذ قرار بشرائها. وتأتي العلامات التجارية متضمنة منتجاتها حاليًا في الميزة الجديدة مثل علامات النظارات Ray-Ban وWarby Parker، وكذلك شركات مستحضرات التجميل MAC وNARS، وذلك يكون متاحًا من خلال المنشورات المتواجدة داخل الصفحة الرئيسية لحساب المستخدم، وكذلك عبر الستوريز وأيضًا صفحة العلامة التجارية نفسها. وأوضحت الشركة أنه كي تتمكن من استخدام الميزة الجديدة، لابد أن يحمل هاتفك آخر إصدار من أنظمة تشغيل أندرويد وiOS. يُذكر أن فيسبوك قد دشّن منصة Spark AR في أغسطس الماضي، ليتيح لجميع المستخدمين إمكانية تصميم وإطلاق مؤثراتهم البصرية الخاصة بهم ليستخدموها في التصوير. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #تكنولوجيا #انستغرام #تطبيق #موبايل #أداة #آيفون #اندرويد #تسوق #متجر #اختبار #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #تصوير #news #technology #instagram #spark_ar #application #mobile #android #video #trend