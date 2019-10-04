الآن يمكنك تحميل تطبيقات أبل المحظورة في بلدك من متجر بديل

ابتكر مطور شغوف بالألعاب المحظورة متجرا بديلا لمتجر أبل المعتاد، يمكن المستخدم من تخطي سياسة الشركة الصارمة.

تنتهج أبل دائمًا سياسات صارمة ضد التطبيقات التي يمكن استخدامها للقرصنة، ولكن المطور ريلي تيستوت قضى وقتا طويلا في العقد الماضي وهو يحاول التسلل عبر الباب الخلفي لأنظمة آيفون. فمنذ أن كان مراهقًا، كان تيستوت مفتونًا بتطوير التطبيقات على وجه الخصوص.

والآن، اكتشف تيستوت طريقة لاستخدام برامجه المفضلة على نظام التشغيل iOS للأبد، وذلك من خلال ابتكار نظام يطلق عليه اسم ”AltStore“، والذي يتيح لأي شخص تنزيل البرامج غير المتوفرة على متجر التطبيقات الرسمي.

وفقا لموقع ”ذا فيرج“، يتبع متجر تطبيقات آبل عادةً العديد من القواعد الصارمة والتي تحظر وجود عدة تطبيقات قد يود المستخدم تحميلها، والتي يتطلب تنزيلها كسر الحماية وهو أمر غير عملي دائمًا من الناحية الفنية.

إلا أن ”تيستوت“ وهو من محبي منتجات أبل، شعر بالإحباط عندما أدرك أن ألعاب الفيديو الكلاسيكية من المطورين مثل نينتندو لن تشق طريقها أبداً إلى متجر تطبيقات أبل الرسمي، حيث لم يعد هناك مصلحة لها في نقل ألعابها إلى نظام iOS، وتركز على صنع إصدارات خاصة بالاندرويد.

كما تنتهج أبل دائمًا سياسات صارمة ضد التطبيقات التي يمكن استخدامها للقرصنة، لذلك قرر تيستوت محاولة تصميم تقنية مضاهية تتيح للمستخدم القدرة على تحميل البرامج التي يرغب فيها دون قيود.

ويعتقد تيستوت أنه يستطيع تجاوز تلك القيود من خلال متجر AltStore غير الرسمي الذي يتيح ”دفع حدود“ نظام iOS دون كسر الحماية.

يقول تيستوت: ”عندما كنت طفلاً، لعبت العديد من الألعاب، ولذلك صادفت بعض البرمجيات التي اعتقدت أن بإمكاني تحويلها إلى تطبيق للعب ألعاب Game Boy“.

هذا ويستخدم AltStore تقنية متطورة لخداع الجهاز للاعتقاد أن مطور التطبيقات يختبر تطبيقا جديدا، قبل استخدام تطبيقًا على جهاز Mac أو Windows PC لإعادة تسجيل التطبيقات كل 7 أيام، وذلك باستخدام مزامنة WiFi iTunes لإعادة تثبيتها على الجهاز قبل انتهاء صلاحيتها.

ولا تستطيع أبل منع المتجر البديل من العمل على جهازك، كما يدير AltStore الذي أطلق رسميا في 28 سبتمبر، في برامجك الشخصية، ولذلك لن تعرف آبل إذا كنت تقوم بتشغيل تطبيق 1 أو 20 بهذه الطريقة.