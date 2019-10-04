بالفيديو.. ”غلاكسي فولد“ يفشل في اختبار 200 ألف عملية طي

أجرى موقع ”CNET“ التقني اختبارًا لهاتف ”غلاكسي فولد“ الجديد، والذي يعد أول جهاز من سامسونغ قابل للطي يصل الأسواق، وقد أثبت أن ”فولد“ فشل في اجتياز اختبار الـ 200 ألف عملية طي لشاشة منقسمة لقسمين قابلين للطي.

وأوضح الموقع التقني عبر الفيديو المصور للاختبار ومنشور عبر قناتهم على يوتيوب، أن الهاتف الجديد من سامسونغ قد تم وضعه لاختبار الطي الشاق عبر روبوت جديد من تصنيع شركة ”SquareTrade“، ويحمل اسم ”FoldBot“، والذي يستطيع القيام بـ 150 عملية طي في الدقيقة الواحدة.

وغرد الحساب الرسمي للموقع التقني على ”تويتر“، بأن ”هاتف غلاكسي فولد قد توقف الجزء الميكانيكي به عن العمل بعد 120,169 عملية طي، وهو تقريبًا ما يوازي استخدام لمدة 3 سنوات“.

وكان حاجز الـ200 ألف عملية طي هو المرحلة المميزة التي تؤكد قدرة الجزء الميكانيكي المسؤول عن عملية الطي في هاتف سامسونج للاستمرار في العمل مدة 5 سنوات بشكل جيد وطبيعي.

يذكر أن الهاتف قد تم طرحه في الولايات المتحدة في السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك بعد تأجيل طرحه منذ نيسان/أبريل الماضي بعد الكشف رسميًا عنه، عندما تعرض الهاتف وشاشته وهيكله لمشكلات عندما أرسلت سامسونج عينات مبدئية منه للمراجعين ووسائل الإعلام، فقررت الشركة استرداد العينات والعمل على تطوير التصميم والتصنيع الخاص لـ“جلاكسي فولد“ مما تسبب بتأجيل طرحه رسميًا في الأسواق.