آيفون سيتخلى عن النوتش في 2020 (صورة)

كشف تسريب جديد نشره المدون التقني Ben Genskin عن تصميم جديد لهاتف آيفون الأول الذي سيدعم الجيل الخامس 5G، حيث سيتخلى تمامًا عن تصميم النوتش الذي اتبعته آبل منذ آيفون إكس، بحيث يتم الحفاظ على كل المستشعرات المعتادة داخل الحافة العليا من الشاشة.

وأكد المدون التقني الشهير أن الهاتف المقبل من آبل سيأتي بشاشة 6.7 بوصة كاملة الامتداد على طول واجهة الهاتف مع تقديم حافة خارجية تحيط بالشاشة من كافة الجهات، بحيث يزيد سمك الحافة عما هي عليه في الآيفون 11 بفارق 0.1 بوصة فقط، وذلك لتقديم كل مستشعرات الكاميرا ونظام بصمة الوجه Face ID وغيرها من مستشعرات، ليكون أشبه بتصميم آبل بجهازها اللوحي الصادر العام الماضي آيباد برو.

ويأتي هذا التسريب بعد أيام قليلة من تقرير نشره المحلل المالي الشهير مينغ تشي كيو عن توقعاته الخاصة بتصميم هواتف آيفون 2020 والتي يؤكد أنها ستأتي بإطار معدني أقرب إلى ذلك الذي حمله هاتف آيفون 4 من قبل.

وأوضح التقرير الذي نشره كيو أن الإطار المعدني الجديد سيأتي ليقوي أداء الانبعاث الخاص بشريحة الاتصال الداخلية، إلى جانب استخدام الطبقة الزجاجية فوق الإطار المعدني وذلك لحماية البنية المعدنية التي تقع أسفله، بالإضافة إلى طبقتين من الزجاج المقوى على الجانبين الأمامي والخلفي للهاتف من نوع 2 أو 2.5D، وذلك التحديث في التصميم سيدعم ويقوي الإشارات اللاسلكية القادمة من شرائح الشبكة الداخلية الخاصة بالـ 5G.