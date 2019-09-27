”ون بلس“ تستعد لخدمة دفع جديدة منافسة لـGoogle Pay‏

كشفت شركة ”ون بلس“ عن خدمتها التي تعمل عليها حاليًا للدفع الإلكتروني بالهواتف الجوالة، والتي تحمل اسم One Plus Pay، والمرجح خروجها للنور العام المقبل.

وأشارت الشركة إلى أن خدمتها الجديدة ستتوفر من خلال هواتفها الذكية، ولكنها لم تصرح بأي معلومات حول تفاصيل الخدمة الجديدة أو الدول التي ستتوفر فيها تلك الخدمة.

ولكن من المرجح أن تأتي الخدمة الجديدة بشكل مبدئي في الهند، انطلاقًا من الشهرة الواسعة لخدمات ”ون بلس“ في الهند، بالإضافة إلى وجود توقعات تؤكد قدوم الخدمة الجديدة معتمدة على تقنية الاتصال قصير المدى NFC وذلك كغيرها من خدمات مثل Google Pay وApple Pay التي تعتمد على نفس التقنية للدفع بالهواتف الذكية.

ومن المنتظر الكشف بشكل كامل عن جميع مزايا الخدمة الجديدة، بحلول مايو المقبل، بالتزامن مع إطلاق هاتف الشركة الجديد One Plus 8.