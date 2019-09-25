تقرير: هاتف آيفون 2020 قادم بشيء من تصميم ”آيفون 4‎“

لم تمر أسابيع على إطلاق ”آيفون 11″، لتبدأ التقارير والتوقعات الخاصة بهواتف ”أبل“ للعام المقبل، حيث نشر المحلل المالي الشهير ”مينج تشي كيو“ توقعاته الخاصة بتصميم هواتف آيفون 2020، والتي يؤكد أنها ستأتي بإطار معدني أقرب إلى ذلك الذي حمله هاتف ”آيفون 4“ من قبل.

وأوضح التقرير الذي نشره ”كيو“، أن ”الإطار المعدني الجديد سيأتي ليقوي أداء الانبعاث الخاص بشريحة الاتصال الداخلية، إلى جانب استخدام الطبقة الزجاجية فوق الإطار المعدني وذلك لحماية البنية المعدنية التي تقع أسفله“، بالإضافة إلى ”طبقتين من الزجاج المقوى على الجانبين الأمامي والخلفي للهاتف من نوع 2 أو 2.5D“.

ونتيجة لتلك التحديثات المتوقعة، أكد المحلل المالي المعروف بتوقعاته الصائبة حول منتجات ”أبل“، ارتفاعًا ملحوظًا في تكلفة إنتاج هواتف آيفون الجديدة بنسبة تتراوح بين 50% و60% بالنسبة للإطار المعدني، و40% إلى 50% بالنسبة للغلاف الزجاجي الذي يحمي الهواتف بالكامل، أما في حالة استخدام غطاء من الزجاج المقوى، سيكون هناك ارتفاع نسبته 25% إلى 35% في قيمة الإطار المعدني، بينما الهيكل الخاص بالهاتف سترتفع قيمة إنتاجه بنسبة 20% إلى 30%.

وأوضح التقرير كذلك، أن التصميم الجديد سيكون بمثابة ميزة بيعية قوية ستؤدي إلى رفع عوائد وربحية هواتف أبل المقبلة، بالتأكيد إلى جانب ميزة دعم الجيل القادم من آيفون للاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، بحيث من المتوقع أن تصل المبيعات إلى 85 مليون وحدة في 2020، مقارنة بمبيعات آيفون 11 المتوقع وصولها إلى 75 مليون وحدة هذا العام.