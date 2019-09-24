شاومي تطلق هاتفًا 180% منه شاشة (فيديو)

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Mi Mix Alpha والذي يأتي بشاشة عملاقة تمتد من واجهة الهاتف إلى ظهره لتقدم نسبة امتداد الشاشة لهيكل الهاتف تصل إلى 180%.

ويأتي الهاتف بشاشة عملاقة نقية تحتل واجهة الهاتف بالكامل ولا يعكر صفوها نوتش أو حتى عدسة مصممة دخل زجاج الشاشة، فالشاشة بالكامل تمتد بلا حوافٍ من الجانبين، ولكن مع حافتين ضئيلتين من الجهتين العليا والسفلى، بينما من يمين ويسار الشاشة تمتد الشاشة لتستمر على ظهر الهاتف لتلتقي عند الجزء الذي يحمل الكاميرا الخلفية والتي تبلغ دقتها 108 ميغابكسل.

وتأتي الكاميرا الخلفية بمستشعر التصوير الجديد الذي طورته سامسونغ بالتعاون مع شاومي وهو يحمل اسم ISOCELL BRIGHT HMX، وهو يعتمد على تقنية TetraCell المتطورة التي تقوم بدمج 4 بيكسلات في بيكسل واحد عملاق، وبالتالي يقدم ذلك دقة تصوير وجودة صور عالية الوضوح حتى في أصعب ظروف الإضاءة والتصوير الليلي، ويبلغ حجم المستشعر 1/1.33 بوصة، لتقدم الكاميرا بذلك صور دقتها 27 ميغابكسل.

ومع التصميم المبتكر للهاتف، لن تكون هناك حاجة إلى وجود كاميرا أمامية، حيث يمكنك التقاط صور سيلفي بالكاميرا الخلفية ومشاهدة اللقطة قبل تصويرها على الشاشة الموجودة على ظهر الهاتف.

ويتميز الهاتف الجديد بمعالج سناب دراغون 855+ والذي يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، وذاكرة عشوائية 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعتها 512 غيغابايت، بالإضافة إلى بطارية 4050 مللي أمبير بسرعة شحن فائق 40 وات.

ووصفت الشركة الصينية هاتفها الجديد بأنه نسخة أولية ولن يدخل إلى حيز الإنتاج الواسع، حيث سيتم تقديم عدد محدود من الوحدات منه إلى الأسواق بسعر 19999 يوانًا صينيًا، أي حوالي 2800 دولار، وذلك كان الحال أيضًا مع عائلة هاتف Mi Mix في البداية، ولكن فيما بعد تسلسلت العائلة وأطلقت الشركة المزيد من الهواتف تحت هذه العائلة.