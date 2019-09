طوابير وزحام مع بدء بيع أحدث إصدارات ”آيفون“ بدبي (صور)

أظهرت عدة صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة – قيل إنها من داخل ”دبي مول“ – ازدحامًا شديدًا وعشرات الأشخاص الذين ينتظرون عند متجر ”آبل“ وقوفًا أو قعودًا، بانتظار الدخول للحصول على أحدث إصدارات آيفون.

وبدأت منافذ البيع في عدة مراكز تجارية في الإمارات اليوم ببيع ”آيفون 11″، فيما نشر حساب ”دبي مول“ على موقع التواصل ”تويتر“، مقطع فيديو، للحظة وصول موظفي ”آبل“ لبيع الإصدار الجديد، وسط طابور من عشرات الأشخاص الذين كانوا ينتظرون لشرائه.

ونفى مواطن إماراتي يدعى ”سالم النعيمي“ مشهد الازدحام، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى انتظار شراء آيفون، مؤكدًا أنه توجه اليوم لشراء الهاتف الجديد من أحد المحلات في أحد مراكز التسوق في دبي، ولم يكن هناك سوى شخص واحد فقط غيره يرغب بشرائه أيضًا، موضحًا أن الصور مجرد ”تمثيلية من شركة آبل في دبي مول“.

لقد وصلت أحدث إصدارات الآيفون! احصلوا عليها اليوم من متجر @Apple

في #دبي_مول

It's finally here! Grab the brand new iPhone from the @Apple store at #TheDubaiMall. #TDMDrops pic.twitter.com/MXonJ6Ge1l

