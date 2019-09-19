بعد تجربته.. عيب غريب في هاتف ”غالاكسي فولد“

نشر موقع Cnet التقني تقريرًا جديدًا حول تجربة أحد محرريه مع هاتف ”سامسونغ غالاكسي فولد“ الجديد، والذي يعتبر أول هاتف قابل للطي تصدره الشركة الكورية الجنوبية.

واشتكى المحرر أندرو هويلي من مشكلة غريبة واجهته في كل مرة استخدم فيها الهاتف لإجراء مكالمة تلفونية، وهي متعلقة بجذب مفصلة الهاتف من الجهة الخارجية لشعر الذقن والسوالف الجانبية لرأسه.

وأشار التقرير إلى أن المشكلة تكمن في الحيز الضئيل الفارغ بين كل من مفصلة الهاتف والشاشة الخارجية للجهاز، مما يتسبب في دخول شعر الذقن في هذا الجزء الفارغ، وبالتالي عند إبعاد الهاتف عن الوجه يتم جذب الشعر بشكل مفاجئ ومزعج بالتأكيد.

وللأسف لا يمكن استقبال المكالمات إلا والهاتف مطوٍ بشكل كامل، وبالتالي أصحاب اللحى والسيدات سيواجهون مشكلة كبيرة مع ”غالاكسي فولد“، ولحلها عليهم استخدام سماعات لاسلكية.

يُذكر أن هاتف سامسونغ الجديد متوفر بالفعل في كوريا الجنوبية بسعر 1980 دولارًا، ولكنه لم يتوفر بعد في أي سوقٍ آخر حتى الآن.