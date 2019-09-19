هاتف ”هواوي“ الجديد يفتقر إلى خدمات غوغل

تدشن ”هواوي“ ما قد يكون أقوى الهواتف الذكية الداعمة لاتصالات الجيل الخامس اليوم الخميس، لكن مصير الهاتف المحمول في أوروبا سيتوقف على ما إذا كان العملاء سيشترون الجهاز الذي يفتقر إلى برمجيات وتطبيقات مدعومة من غوغل.

وستعرض شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواتفها من طراز ميت 30 في ميونيخ بألمانيا، في أول كشف لها عن هاتف جديد كليًا منذ استهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركة التي مقرها شينتشن بحظر على التصدير، في مايو/ أيار.

وقال محلل الاتصالات والإعلام، باولو بيسكاتور: ”التدشين سيحظى بأكبر قدر من المتابعة على الإطلاق، وعلى الرغم من جميع المخاوف التي تحيط بهواوي، والتحديات التي تواجهها، تظل الشركة مقدامة ومستعدة لمواصلة المضي قدمًا“.

وحظرت واشنطن فعليًا على الشركات الأمريكية توريد منتجات لهواوي، في مايو/ أيار؛ بدعوى أن الشركة الصينية تمثل خطرًا على الأمن القومي، إذ قد تستخدم بكين معداتها للتجسس، وهو ما دأبت هواوي على نفيه.

وتتوقع ثاني أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم أن يكلفها الحظر الأمريكي عشرة مليارات دولار.

واتسم تدشين هاتف ”هواوي“ الجديد بالضبابية بشأن ما إذا كان مشتري الهاتف الذي يعمل بنظام أندرويد سيتمكنون من استخدام التطبيقات التي تدعمها غوغل، الوحدة التابعة لعملاق وادي السيليكون ألفابت.

ويبرز التدشين في أوروبا مدى أهمية المستهلكين بالمنطقة البالغ عددهم 500 مليون لهواوي. وخسرت ”هواوي“ خمس نقاط مئوية من حصتها السوقية في أوروبا عقب الحظر الأمريكي، على الرغم من تهافت المشترين على شراء الهواتف التي تحمل علامتها التجارية داخل الصين.

وقال مصدر مطلع، إن هواتف ميت 30 ستعمل بنسخة مفتوحة المصدر من أندرويد وليس بالنسخة الحالية المرخصة من غوغل.

ولن تتمكن الهواتف الذكية من هذا الطراز من استخدام خدمات غوغل للهاتف المحمول لتشغيل متجر التطبيقات وتحميل تطبيقات مثل جي ميل أو يوتيوب أو الخرائط. وبدلًا من ذلك، ستقدم ”هواوي“ واجهة خاصة بها ستسمح للمستخدمين باستخدام بعض تطبيقات غوغل.

ويقول المحللون إنه بدون تلك التطبيقات، فإن المستهلكين لن يرغبوا في اقتناء الهاتف، ما لم تتمكن ”هواوي“ من إيجاد سبيل لإقناعهم بأن خصائصها لا مثيل لها وأن البرمجيات البديلة مستقرة وسهلة الاستخدام.

ومن المتوقع أن تعرض ”هواوي“ هواتف ميت 30 برو وميت 30 وميت 30 لايت، بما يتماشى مع استراتيجيتها التسويقية الحالية التي تستهدف المشترين بمختلف ميزانياتهم. وستطرح الهواتف بنسخ تدعم شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس للهاتف المحمول.