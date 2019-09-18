رغم عقدها مع كوالكوم.. عائلة آيفون 11 تحمل شرائح مودم إنتل‎

نشرت مجلة PCMag التقنية تقريرًا جديدًا يؤكد قدوم هواتف آيفون 11 الجديدة بشرائح مودم من إنتل بدلًا من كوالكوم، وذلك خلال اختبار الموقع لشاشات الأجهزة الجديدة.

وأشار تقرير نشره موقع ”ماك رامورز“ إلى أن الخطوة تعتبر منطقية، لأن العقد المُبرم بين أبل وكوالكوم قد تم التوصل والتوافق على بنوده وشروطه مؤخرًا، وذلك بعد نزاعات قضائية طويلة انتهت بالتسوية، لذلك فإن اللجوء إلى شرائح مودم إنتل كان الحل الأمثل لوصول هواتف آيفون في موعدها إلى الأسواق.

وأشارت المجلة التقنية إلى أن كلًا من شرائح إنتل وكوالكوم تحتفظ بتصميم مختلف لقوائم الإعدادات وبالتالي يكون من السهل التمييز بينها، وهذا ما اعتمدت عليه في التوصل إلى نوع المودم المستخدم في هواتف أبل الجديدة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الاختبارات التي قامت بها المجلة لم تكشف عن اسم إصدار مودم إنتل المستخدم، إلا أن الهواتف الجديدة من المرجح أنها تحمل شريحة مودم XMM 7660 وهو آخر شريحة مودم أنتجتها إنتل قبل غلق قطاع شرائحها الإلكترونية نهائيًا.

وأشار تقرير PCMag إلى أنه من المتوقع أن يكون المودم المستخدم في هواتف آيفون 11 الجديدة يدعم الاتصال بشبكات الجيل الرابع بسرعة أكبر 20% من هواتف العام الماضي، ولكن آيفون 11 يعتبر أبطأ من آيفون 11 برو و11 برو ماكس، لأنه يحمل مودم يعمل بتقنية 2X2 MIMMO بدلًا من 4X4 MIMO.

وتخطط شركة أبل للاعتماد على تقنيات شرائح كوالكوم بداية من 2020، مما سيوفر لمستخدمي هواتف آيفون المقبلة الاستمتاع بتقنيات 5G، إلى جانب أن أبل تعمل على تطوير شرائح المودم الخاصة بها، اعتمادًا على جهود البحث والتطوير التي يقوم بها فريق مطوريها، بالإضافة إلى استحواذها على قطاع شرائح المودم من انتل، وذلك على أن نرى شرائح مودم الخاصة بها في هواتف آيفون بحلول 2021.