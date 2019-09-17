تسريب يكشف اتجاه آبل لجعل آيباد المقبل يشبه آيفون 11 ( صورة )

كشف تسريب جديد نشره المدون التقني سوني ديكسون عن تحديث شركة آبل لتصميم الإصدار المقبل من جهازها اللوحي آيباد برو، بحيث تأتي الكاميرا الخلفية بثلاث عدسات وشكل مربع، كما هو الحال في هواتفها الأحدث: آيفون 11 برو، و11 برو ماكس.

وأشار التحديث إلى أن الكاميرا الخلفية في الجهاز القادم ستحمل 3 عدسات مع تقديم ميزة التصوير بجودة 4K، وذلك يعد تحديثًا كبيرًا، مقارنة بالكاميرا الخلفية الخاصة بالجيل السابق، والذي تتشابه إمكانياته مع كاميرا هاتف العام الماضي آيفون إكس آر منخفض التكلفة.

كما أوضح تقرير سابق نشره موقع ”بلومبيرغ“ الإخباري أن الشركة ستطلق تحديثات جديدة لأجهزتها آيباد 11 بوصة و12.9 بوصة بكاميرا جديدة.

إلى جانب الكاميرا، فإن التسريب يؤكد قدوم الآيباد برو الجديد بمعالج آبل الأحدث iOS 13 Bionic والذي يعد، بحسب ما صرحت به آبل، أسرع معالج للبيانات ومعالج الرسوميات في السوق العالمي للموبايلات.