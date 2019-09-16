بسبب ألوانه.. مبيعات ”آيفون 11“ تتجاوز التوقعات (صور)

نشر المحلل المالي ”مينج تشي كيو“، تعليقات جديدة على أداء مبيعات هواتف آيفون 11 الأولية، والتي أكد تجاوزها للتوقعات، حيث حققت الهواتف مبيعات مميزة منذ لحظة فتح ”أبل“ لباب الطلبات المسبقة عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضح تقرير ”كيو“، أن هاتف آيفون 11 باللونين الأخضر والبنفسجي حقق مبيعات فريدة في الصين، بينما الآيفون 11 برو شهد مبيعات مميزة في السوق الأمريكية، خاصة بلونه الأخضر القاتم الجديد، ولكنه يواجه حاليًا مشكلة في عملية الإنتاج.

وبناء على ذلك، قامت شركة TF Securities بتحديث توقعاتها المتعلقة بمبيعات هواتف آيفون الجديدة لهذا العام، حيث وضعت مبيعات تقديرية تتراوح بين 70 إلى 75 مليون وحدة، في مقابل توقعاتها السابقة والتي كانت تشير إلى 65 إلى 70 مليون وحدة.

وأشار التقرير، إلى أن هاتف آيفون 11 يعتبر اختيارًا مميزًا للتحديث من هواتف آيفون 6 و6s و7، حيث يعتبر سعره مناسبًا وأقرب إلى متوسط المرتب الشهري للموظفين في الصين، ويعتبر أفضل من تسعير ”آيفون إكس ار“ الذي طرحته الشركة العام الماضي وكان يبلغ 1.5 إلى 1.7 مرة مقارنة بمتوسط الأجور في الصين.

وتبدأ أسعار هواتف أبل الجديدة، والتي تم طرحها الأسبوع الماضي خلال حفل أقامته الشركة في مقرها العملاق ”أبل بارك“، من 699 دولارًا لآيفون 11 و999 دولارًا لآيفون 11 برو و1099 لآيفون 11 برو ماكس.