بكاميرا أفضل.. ”غوغل“ تستعد لإطلاق هاتفها الجديد ”قاتل الآيفون“ (صور)

تستعد شركة غوغل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لإطلاق أحدث هواتفها الذكية ”غوغل بكسل 4″، إذ تنوي الشركة تسميته بـ“قاتل الآيفون“، إذ يتميز بكاميرا تتفوق على تلك الموجودة بـ“آيفون 11“.

ويوم الثلاثاء الماضي، كشفت شركة ”أبل“ النقاب عن ”آيفون 11″، مزودًا بكاميرا خلفية مزدوجة، وعدستين 12 ميغا بكسل، وفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وتمنح إمكانيات ”آيفون 11“ المستخدم القدرة على تصوير الفيديو بدقة 4K، فضلًا عن كونه مزودًا بوضع ليلي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على التقاط الصور الواضحة في الظلام، كما يتميز بكاميرا أمامية مزودة بميزة التصوير البطيء.

بينما إذا ثبتت صحة التسريبات الأخيرة، فسيتفوق هاتف ”غوغل بكسل 4“ Google Pixel 4، الذي سيتم إصداره في 14 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، على ”آيفون 11“.

ومن المرجح أن يساوي هاتف غوغل منافسه من أبل في السعر تقريبًا، إذ تشير التقارير إلى أن ”غوغل بيكسل 4“ سيأتي بكاميرتين خلفيتين، ولكنه سيتفوق على ”آيفون 11“ في الدقة، حيث يتميز بعدستين إحداهما 12 والأخرى 16 ميغا بكسل، ووضع ليلي متطور يسمح بالتقاط الصور في الظلام، والقدرة على تكبير الصورة حتى 8 أضعاف.

وسيتفوق هاتف ”غوغل بيكسل 4“ على الآيفون الجديد أيضًا بكاميرتين أماميتين، بدلًا من واحدة فقط كما هو الحال مع آيفون 11، وسيأتي الهاتف مزودًا بـ“وضع الحركة“، الذي يساعد المستخدمين على التقاط الصور والفيديو بوضوح أثناء الحركة أو الاهتزاز.