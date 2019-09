مفاجأة.. هواتف آيفون 11 تدعم الشحن اللاسلكي

كشف تقرير نشره موقع ماك رامورز التقني تسريبات نشرها المدون التقني سوني ديكسون عبر حسابه على تويتر تؤ أن هواتف آيفون 11 تحمل العتاد اللازم لتقديم ميزة الشحن العكسي، والتي تسمح بشحن أي جهاز لاسلكيًا شرط أن يدعم تلك الميزة عبر وضعه على ظهر الهواتف، إلا أن أبل لم تشغل الميزة بعد.

Reliable sources are saying iPhone 11 and 11 Pro do include the hardware for bilateral charging, but that it is software disabled. Uncertain whether this was removed prior to final production run.

