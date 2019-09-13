تسريب جديد يكشف تفاصيل هاتف ”غوغل بيكسل 4“ قبل إطلاقه (فيديو)

نشرت قناة ”يوتيوب التقنية“ AnhEm TV شرحًا مصورًا لمواصفات هاتف ”غوغل بيكسل 4“ قبل إطلاقه رسميًا، واستعرض الفيديو تفاصيل إمكانيات شاشة الهاتف وتصميمه بشكل واضح.

وأشارت المراجعة المصورة إلى أن شاشة هاتف ”غوغل“ القادم ستأتي بميزة تحديث للشاشة 90 هيرتز، وذلك مع الكشف عن إمكانية التنقل بين مستويين للتحديث 60 هيرتز و90 هيرتز، بالإضافة إلى تصميم الهاتف باللون الأبيض الذي يغلب عليه الدرجة اللونية المطفية، التي تفتقد إلى طبقة اللمعان المعتادة في هواتف بيكسل السابقة.

ووفقًا للتسريبات السابقة فإن شاشة هاتف بيكسل 4 ستكون بقياس 6.23 بوصة بدقة وضوح 3040*1440 بيكسل، مع تشغيل الهاتف بمعالج سناب دراجون 855 وذاكرة عشوائية 6 غيغابايت، وكاميرا خلفية بعدستين، 12 ميغابكسل كعدسة رئيسية و16 ميجابكسل كعدسة مخصصة التكبير، وذلك ليكون بيكسل 4 أول هاتف يقدم كاميرا خلفية مزدوجة ضمن عائلة هواتف غوغل، إلى جانب تقديم ميزة بصمة الوجه عبر الكاميرا الأمامية.

وأوضحت تغريدة نشرها مؤخرًا المدون التقني إيڤان بلاس أن موعد إطلاق هواتف بيكسل الجديدة سيكون 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.