”سلوفي“ صيحة جديدة مثيرة للجدل في آيفون 11 (فيديو)

كشفت شركة أبل النقاب عن مجموعة كبيرة من منتجاتها هذا الأسبوع، لكنّ ميزة جديدة أطلقت عليها ”سلوفي“، كانت مثار الجدل بين المتابعين والمختصين.

وبحسب ما ورد في صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، وخلال عرضها في قاعة ”ستيف جوبز“ في كاليفورنيا، كشفت ”أبل“ عن تقديمها ولأول مرة ميزة التقاط فيديو سيلفي بطيء في آيفون 11، وهي ميزة أطلقت عليها اسم ”سلوفي“ slofie.

وكما هو متوقع، أثار إعلان الشركة جدلًا كبيرًا، فرغم أن هذه الميزة قد يعتبرها الكثيرون استثنائية ومميزة، إلا أنها أثارت سخرية العديد من رواد الإنترنت، ويعد أبرزها تعليق ”فيديريكوفيتيتشي“، مبتكر تطبيق MacStories، الذي قال عبر تويتر: ”أعتقد أن سلوفي هو الاسم الأسوأ في عام 2019“.

وقال أحد المستخدمين: ”رجاءً، الغوا تلك الميزة“، كما علق آخر واصفًا الميزة بالـ“تافهة“ بكل بساطة.

ويأتي ذلك بعدما أثار آيفون 11 الجدل مؤخرًا، حيث واجهت الشركة انتقادات نتيجة افتقار هاتفها الجديد لميزة مهمة، وهي عدم دعم شبكات إنترنت الجيل الخامس.