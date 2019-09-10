تعرف إلى تفاصيل منصة ألعاب أبل الجديدة وموعد انطلاقتها (فيديو)

كشفت شركة أبل عن تفاصيل أكثر حول خدمتها المخصصة للألعاب ”Apple Arcade“ عبر متجرها للتطبيقات والخدمات ”آب ستور“، مشيرة إلى أن الخدمة ستتوفر بداية من يوم 19 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، في 150 دولة حول العالم.

واستعرضت الشركة بعض الألعاب التي ستتوفر على منصتها عند إطلاقها، مثل لعبة ”Frogger in Toy Town“ من شركة كونامي، التي توضح شخصية ضفدع يتجول داخل مدينة ألعاب، ويحاول جاهدًا بمساعدة اللاعب أن يتخطى جميع العوائق.

كما استعرضت شركة كابكوم لعبتها ”Shinsekai: Into the Depths“، التي تتوفر على أجهزة أبل، وتم استعراضها على آيباد، وهي متعلقة بمحاولة أحد الغواصين في تخطي بعض المخلوقات والصعوبات في اللعبة.

وسيتوفر الاشتراك في المنصة الجديدة بسعر 4.99 دولار شهريًا، مع وجود إمكانية الاستمتاع باشتراك مجاني لمدة أول شهر.