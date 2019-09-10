قبل ساعات من إطلاقه.. تسريب أبرز مميزات هواتف ”آيفون 11“

نشر المحلل المالي ”مينج تشي كيو“، تقريرًا موسعًا حول التوقعات النهائية لهواتف آيفون 11، المقرر طرحها خلال ساعات في حفل ستقيمه أبل مساء اليوم الثلاثاء على مسرح ستيڤ جوبز بمقر الشركة ”أبل بارك“.

وأوضح التقرير الجديد، أن هواتف آيفون 11 لن تدعم استخدام قلم آبل الذكي ”Apple Pencil“، وهذه من أكثر المعلومات التي أكدتها التسريبات الماضية، ولكن مينج لا يرى أن هواتف آيفون الجديدة لن تكون جاهزة لهذه الميزة.

وأشارت التقرير، إلى أن آيفون 11 لن يتم تزويده بمخرج شحن ونقل بيانات ”USB-C“، وسيستمر قدومه بمخرج شحنه التقليدي ”Lightening port“، إلى جانب ذلك ستكون هواتف آيفون 11 و11 برو، التي تحمل شاشات بحجم 5.8 بوصة و6.5 بوصة، مزودة بشواحن كهربائية بقدرة 18 وات مع وصلة إضافية ”USB-C“، بينما الهاتف الجديد الذي سيخلف ”آيفون إكس ار“ سيأتي بشاحن بقدرة 5 وات، وسيحمل في علبته وصلة إضافية ”USB-A“.

وأكد تقرير كيو، أن هواتف آيفون الجديدة ستفقد الميزة التي طال انتظارها وهي الشحن العكسي اللاسلكي، والتي سبقت شركات هواوي وسامسونغ إليها منذ العام الماضي، وذلك نتيجة عدم عمل الميزة بالمواصفات القياسية التي وضعتها آبل لتطبيقها في هواتفها مع شحن ساعتها اللاسلكية ”AirApods“ وكذلك ساعتها الذكية أبل ووتش.

وستلتزم هواتف آبل الجديدة بتصميم العام الماضي، إلا أن الإصدار منخفض التكلفة من آيفون 11 سيأتي بألوان جديدة، بينما على الجانب الخلفي سيأتي الإصداران الرائدان بثلاث عدسات للكاميرا الخلفية.

وأكد تقرير المحلل المالي الشهير، قدوم هواتف آيفون 11 بميزة استخدام موجات راديو بنطاق فائق الاتساع ”Ultra Wideband“ في عملية تتبع الأشياء المفقودة داخل الأماكن المغلقة، وذلك يدعم صحة توقعات طرح أبل لمنتج جديد ”Apple Tag“ منافس لجهاز شركة ”Tile“ والذي يقوم بالمهمة.