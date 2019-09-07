لأول مرة.. حفل إطلاق آيفون هذا العام في بث حي على يوتيوب

أطلقت شركة أبل سرًا فيديو مخصصًا للبث المباشر الخاص بحفلها القادم، المقرر عقده 10 سبتمبر الجاري، على منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب، ليكون هذا أول حفل تبثه الشركة بشكل حي عبر منصة الفيديوهات المملوكة لغوغل.

وأشارت الشركة، عبر صورة البث المباشر المثبتة على الفيديو، إلى أن الحفل سيحمل اسم Apple Special Event، وهو الحفل المنتظر أن يشهد إعلان الهواتف الجديدة من عائلة آيفون، وذلك على مسرح ستيف جوبز بمقر أبل العملاق Apple Park.

واعتادت أبل أن تغلق دائرة توفر مشاهدة البث المباشر على موقعها الإلكتروني Apple.com، وكذلك من خلال عدد محدود من المتصفحات تتمثل في متصفحها سفاري ومتصفح ويندوز 10 Microsoft Edge، وكانت تتجاهل تمامًا فايرفوكس وكروم.

وتعتبر تلك الخطوة بمثابة نقلة نوعية في نظرة أبل إلى السوق التقنية، خاصة أن يوتيوب سيكون متاحًا للمشاهدة عبر مختلف المنصات وأنظمة التشغيل والأجهزة من كمبيوتر وموبايل وجميع متصفحات الإنترنت.