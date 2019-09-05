بصمة الإصبع تعود داخل الشاشة مع هواتف ”آيفون“ 2020

نشرت وكالة ”بلومبيرغ“ الإخبارية تقريرًا يؤكد خطة شركة ”أبل“ لإعادة مستشعر بصمة الإصبع Touch ID إلى هواتف ”آيفون“ العام المقبل من جديد، وذلك بعد أن استغنت عنها منذ عام 2017، عندما ركزت واكتفت فقط ببصمة الوجه Face ID لتأمين الهواتف.

وأوضح التقرير أن بصمة الإصبع هذه المرة ستأتي داخل زجاج شاشة هواتف ”آيفون“ 2020، تماشيًا مع هواتف الشركات المنافسة مثل ”سامسونغ“ و“هواوي“ وغيرها.

ولكن التقرير أكد أن ”آيفون“ سيحاول أن يختلف عن بقية الهواتف التي تقدم بصمة إصبع داخل الشاشة، وذلك عبر تقديم مساحة واسعة لقراءة البصمة، بحيث تعطي المستخدم حرية في حركة إصبعه عند فتح هاتفه، بعكس المساحة المحدودة المخصصة بمستشعر البصمة، مما يجعل فتح الهاتف عملية صعبة ويتخللها محاولات كثيرة خاطئة.

وفقًا للتقرير، فإن مقدمي التقنية أثبتوا بالفعل وتمكنوا من تحقيق المعايير الخاصة التي وضعتها ”أبل“، ولكن الشركة لم تتخذ قرارًا بالدخول في عملية الإنتاج الموسع لتلك المستشعرات الجديدة، لذا من المرجح قدومها إلى هواتفها بحلول العام المقبل أو الذي يليه.

وأشارت ”بلومبيرغ“ في تقريرها، إلى خطة ”أبل“ لطرح إصدار جديد من هاتف ”آيفون“SE بحلول العام المقبل، والذي متوقع أن يحمل شاشة 4.7 بوصة، كتلك التي جاءت على متن هاتف ”آيفون 8“.