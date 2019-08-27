بديلًا عن آندرويد.. أجهزة تابلت هواوي تبدأ استخدام نظام تشغيل روسي

أعلنت المتحدثة باسم شركة هواوي عن بدء تعاون بين الشركة الصينية ووزارة الاتصالات الروسية يقوم على تشغيل مئات الآلاف من أجهزة تابلت هواوي بنظام تشغيل Aurora الروسي.

وتضمنت اتفاقية التعاون أن يقتصر في البداية استخدام نظام أرورا على السوق الروسية محليًا عبر الدفع به من خلال أجهزة تابلت الشركة الصينية، مع وجود نية توسيع نطاق وصول تلك الأجهزة العاملة به على مستوى يتعدى الحدود الروسية.

وكان النظام الروسي قد تم إيقاف العمل به منذ فترة من جانب شركة Rostelecom المطورة، والمعلومة للحكومة الروسية، ولكن بهذه الصفقة سيعود للعمل من جديد، خاصة مع دخول الجانب الصيني من مهندسي هواوي في عملية تطويره وجعله أكثر سهولة في الاستخدام بين يدي المستخدم الروسي.

وأشار البيان الرسمي، الذي أدلت به المتحدثة باسم هواوي لوكالة ”رويترز“، إلى أنه بحلول أغسطس 2020 من المنتظر أن يتم تشغيل إجمالي 360 ألف جهاز تابلت هواوي، وسيتم اختيار الإصدارات من جانب الشركة الروسية بعناية.