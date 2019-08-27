”أبل“ تصلح ثغرة أمنية خطيرة في ”آيفون“ بعد طول انتظار‎

ارتكبت شركة ”أبل“ منذ فترة خطأ أعاد فتح ثغرة أمنية في نظام التشغيل iOS 12.4، الأمر الذي ترك ”آيفون“ عرضة لخطر الاختراق، ولكن الآن وبعد طول انتظار أطلقت ”أبل“ إصدارًا محدثًا من النظام لتصحيح هذا الخطأ.

وكشفت الشركة، أن نظام التشغيل 12.4.1 iOS من شأنه أن يسد الثغرة التي تركت ”آيفون“ عرضة للاختراق، حيث تقلل بشكل كبير من العوائق التي تعترض طريق ”الهاكرز“ الذين يسعون إلى سرقة بيانات المستخدمين.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يمكن لـ ”الهاكرز“ استخدام الثغرة لدمج برمجيات خبيثة في أحد التطبيقات الموجودة على ”آيفون“ بالفعل، حتى يُحدّث المستخدم هاتفه إلى الإصدار الجديد الذي أطلقته ”أبل“ للتو.

من جانبها، أكدت شركة ”أبل“، أنها قد أصلحت الخطأ الأمني الخطير في تحديثها الأخير للنظام والذي صدر أمس الإثنين، بعد اكتشاف الثغرة من قبل الخبراء السيبرانيين في منتصف أغسطس/آب.

ونظرًا لأن هذه الثغرة تؤثر على أي جهاز يستخدم نظام التشغيل iOS 12.4، نصح الخبراء بترقية النظام فورًا إلى الإصدار 12.4.1 بعد توفره.

كما حذر الخبراء المستخدمين من تنزيل تطبيقات جديدة قبل تحديث النظام للنسخة الجديدة الآمنة، إذ يمكن لـ ”الهاكرز“ استغلال معلومات المستخدم الموجودة في تطبيق ”سفاري“، أو تثبيت برامج تجسس على الهاتف.

وتم رصد هذه الثغرة وتصحيحها من قِبل محللي ”غوغل“ في نظام تشغيل iOS 12.3، ولكن بعد إطلاق نظام 12.4 iOS ظهر العطل مرة أخرى.