”أبل“ تثير انتقادات لاذعة بتعليق على بطاقتها الائتمانية الجديدة

تعرضت ”شركة أبل“ لانتقادات لاذعة من عملائها ورواد الإنترنت بعد أن أطلقت بطاقتها الائتمانية الجديدة مع تعليق يخص الاحتفاظ بها في جيب البنطلون أو المحفظة.

وكانت ”أبل“ قد كشفت أن بطاقتها الائتمانية الجديدة المصنوعة من التيتانيوم، والتي تم إصدارها حول العالم هذا الأسبوع، يمكن أن يتغير لونها بشكل دائم إذا وُضعت في جيب بنطلون جينز أو محفظة جلدية.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تحفر الشركة اسم المستخدم وشعارها في البطاقة المصنوعة من التيتانيوم بالليزر، وتضيف لها اللون الأبيض من خلال عملية طلاء متعدد الطبقات تضاف إلى مادة التيتانيوم الأساسية.

وحذرت الشركة من أنه ”يمكن أن يتلف الطلاء إذا لامست البطاقة الأسطح أو المواد الصلبة، كما يمكن أن تتسبب بعض الأقمشة، مثل الجلود والجينز، في تغير لون البطاقة بشكل دائم، ولن يمكن تنظيفها“.

وأصدرت الشركة دليلًا لتنظيف البطاقة إذا تلوثت. وينصح المستخدم بمسح البطاقة برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً، أو بقطعة قماش نظيفة وناعمة ومبللة بكحول الأيزوبروبيل لتنظيف الأوساخ على سطح البطاقة.

واجتذبت نصيحة أبل بتجنب وضع البطاقة في جيب البنطلون الجينز أو المحافظ الجلد، العديد من الانتقادات والسخرية من العملاء ورواد الإنترنت، حيث تساءل العديد منهم عن المكان المناسب إذا كان المستخدم يرتدي بنطلون جينز، فهو لن يستطيع وضعها في الجيب أو المحفظة.

ومع ذلك لم يكن هذا الأمر التحدي الوحيد أمام مستخدمي البطاقة، إذ حذرت الشركة أيضًا من وضع بطاقتها بالقرب من أي بطاقة ائتمان أخرى، حتى لا تتعرض للخدش.

كما نصحت الشركة بتجنب الخلط بين بطاقتها والنقود والأغراض الشخصية مثل مفاتيح السيارة، حتى لا تتلف البطاقة أو تتعرض للخدش، الأمر الذي أثار حيرة بعض المستخدمين، حيث علق أحدهم قائلًا: ”لا أستطيع وضع البطاقة في جيب الجينز أو المحفظة أو بجانب نقود أو مفاتيح أو على أسطح خشنة، فهل يفترض أن أحملها في يدي طوال اليوم؟!“.

بينما علق آخر: ”لو لم يكن لديك خادم يستطيع حمل البطاقة في يده طوال اليوم، فلن تستطيع أن تشتري منتجات أبل من الأساس“.