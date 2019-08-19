”أبل“ تترك ”آيفون“ عرضة للاختراق

منذ فترة عانت أنظمة آيفون من ثغرة أمنية تركتها عرضة لخطر الاختراق من قِبل الهاكرز، وعلى الرغم من حل شركة ”أبل“ لهذه المشكلة، إلا أنها أعادت فتح نفس الثغرة دون قصد في آخر تحديثاتها لنظام iOS.

كانت الثغرة قد تم رصدها وتصحيحها من قِبل محللي غوغل في نظام تشغيل iOS 12.3، ولكن الآن اكتشف الخبراء السيبرانيون ظهورها مرة أخرى مع تحديث نظام تشغيل آيفون إلى 12.4 iOS، والذي تم إصداره في يوليو.

ووفقًا للباحثين المجهولين الذين كشفوا الثغرة لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تقلل الثغرة بشكل كبير من العوائق التي تعترض طريق الهاكرز الذين يسعون إلى سرقة بيانات المستخدمين.

وحذر الخبير السيبراني جوناثان ليفين من أنه نظرًا لأن 12.4 هو أحدث إصدار متوافر من iOS حاليًا، والوحيد الذي تسمح أبل بالترقية إليه، ستكون جميع الأجهزة التي تعمل بهذا الإصدار عرضة لخطر اختراق يدعى ”جيل بريك“، والذي يسمح للهاكرز بسرقة بيانات آيفون لمدة أكثر من 100 يوم من خلال تعديل بيانات النظام نفسه.

وسيظل المستخدمون في خطر حتى تصدر شركة ”أبل“ التحديث القادم 12.4.1، ومن الناحية النظرية، يمكن للهاكرز استغلال معلومات المستخدم الموجودة في تطبيق ”سفاري“، أو تثبيت برامج تجسس على الهاتف.

كما يمكن للهاكرز دمج برمجيات خبيثة في أحد التطبيقات الموجودة على الأيفون بالفعل، هذا ومن المتوقع أن يستغرق إصدار شركة أبل للتحديث الجديد عدة أيام.