واشنطن تؤجل الحظر على ”هواوي“ لمدة 90 يومًا

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أعلن وزير الاقتصاد الأمريكي، ويلبر روس، الإثنين، تأجيل سريان الحظر على شراء عملاق الاتصالات الصيني ”هواوي“ للتكنولوجيا الأمريكية مدة 90 يومًا. وأعلن روس على شبكة ”فوكس بزنس“ الأمريكية، أنه ”أمام شركات الاتصالات الأمريكية 90 يومًا، فبعض الشركات الريفية معتمدة على هواوي… وسنمنحها فترة أطول للتعود على وقف التعامل مع الشركة الصينية“. وقال الوزير الأمريكي إن…