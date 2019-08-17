الحكومة الأمريكية تبحث مدّ فترة السماح لـ“هواوي“

تبحث الحكومة الأمريكية مدّ فترة السماح لشركة هواوي؛ لتتمكن من شراء منتجات الشركات الأمريكية، وذلك لثلاثة أشهر جديدة أخرى.

وتوقع تقرير لوكالة رويترز تمديد الإذن المؤقت لتعامل ”هواوي“ مع الشركات الأمريكية إلى 90 يومًا جديدًا، ابتداءً من يوم 19 أغسطس/آب الجاري، وهو نفس يوم انتهاء الفترة الأولى، وذلك لتتمكن الشركة الصينية من متابعة تطوير شبكات خدمات الاتصالات والحفاظ على قدرتها على تقديم التحديثات البرمجية لهواتفها الذكية.

ويشير التقرير إلى أن رئيسي الولايات المتحدة والصين سيقومان بمناقشة وضع ”هواوي“ والحظر عليها خلال مكالمة تليفونية بحلول الأحد، قبيل انتهاء المهلة المتاحة يوم الإثنين.

يُذكر أن الحكومة الأمريكية كانت قد فرضت حظرًا على تعامل الشركات الأمريكية مع ”هواوي“ بنهاية مايو/أيار الماضي.

وقام الرئيس دونالد ترامب بتخفيف القيود على العملاق الصيني ليكون متاحًا لها لمدة 3 أشهر الحصول على منتجات الشركات الأمريكية، مع استمرار الحظر على استخدام تقنيات ”هواوي“ في شبكات الجيل الخامس للموبايل.