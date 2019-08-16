تسريب يكشف موعد إطلاق آيفون 11

تمكن مبرمجون من اكتشاف صورة مخفية داخل الإصدار التجريبي الجديد بيتا 7 من نظام تشغيل أبل الأحدث ”آي أوه إس 12“ التي كشفت عن الموعد المتوقع لطرح هواتف آيفون الجديدة.

وتعرض الصورة لقطة لشاشة هاتف آيفون من واجهة استخدام النظام الجديد، وهي تحمل أيقونة تطبيق التقويم وعليها رقم 10 واسم يوم الثلاثاء، وبالبحث تبين أن يوم 10 سبتمبر سيكون الثلاثاء، وهي طريقة اتبعتها شركة أبل مع هواتف آيفون العام الماضي مع النسخة التجريبية من آي أوه إس 12″.

وأشارت تقارير منشورة سابقًا إلى أن هواتف آيفون العام الحالي ستقدم 3 إصدارات ستكون خليفة لهواتف العام الماضي ”آيفون إكس إس“ و“آيفون إكس إس ماكس“ و“آيفون إكس آر“.

ومن المتوقع أن يأتي الجيل الجديد من ”آيفون إكس إس“ بشاشة أكبر 6.1 بوصة مع كاميرا خلفية بثلاث عدسات، إلى جانب قدوم الإصدار الأكبر بكاميرا خلفية بتصميم دائري و4 عدسات، وذلك وفقًا لما نشره المدون التقني CoinX.