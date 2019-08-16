تسريب جديد.. هواتف غلاكسي A ستأتي بإمكانيات تصوير فريدة

كشف تسريب جديد نشره أحد المدونين التقنيين عبر حسابه على ”تويتر“ عن إمكانيات فريدة للتصوير ستأتي على متن الهواتف المقبلة من سامسونغ ضمن عائلة هواتفها غلاكسي A القادمة إلى الأسواق العام المقبل.

وأشارت التغريدة إلى أن الفئة المنخفضة من الهواتف الجديدة غلاكسي A21 وA31 وA41 ستشترك في أن جميعها تأتي بثلاث عدسات للكاميرا الخلفية، منها اثنتان 8 ميغابكسل للتصوير بزاوية واسعة، والثانية 5 ميغابكسل لالتقاط عمق الصورة، بينما سيختلفون من حيث العدسة الرئيسية، فستكون 13 ميغابكسل و16 ميغابكسل و24 ميغابكسل على الترتيب.

أما على مستوى هاتف غلاكسي A51 فسيأتي بأربع عدسات رئيسية 32 ميغابكسل و12 ميغابكسل بزاوية واسعة و12 ميغابكسل بمستويين تكبير و5 ميغابكسل لالتقاط عمق الصورة، وغلاكسي A61 بعدسة رئيسية 48 ميغابكسل و8 ميغابكسل واسعة و10 ميغابكسل تكبير بمستويين و5 ميغابكسل عمق الصورة.

وأوضح التسريب كذلك إمكانيات كاميرا غلاكسي A71 التي ستأتي بأربع عدسات رئيسية 48 ميغابكسل و12 ميغابكسل واسعة و12 ميغابكسل بمستويين تكبير وعدسة لقياس توقيت الطيران ToF، وغلاكسي A81 بعدسات رئيسية 64 و16 ميغابكسل واسعة و12 ميغابكسل بمستويين أو خمس مستويات تكبير وعدسة ToF.

بينما يكشف التسريب كذلك عن أول هاتف من سامسونغ سيحمل كاميرا خلفية بأربع عدسات منهم الرئيسية بدقة 108 ميغابكسل، وهو المستشعر الذي كشفت عنه الشركة بالتعاون مع شاومي، ويحمل اسم ISOCELL BRIGHT HMX.