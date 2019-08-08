هذا سعره.. تعرّف على مزايا غلاكسي نوت 10 الجديد (فيديو وصور)

قدَّمت شركة سامسونغ هاتفها الجديد غلاكسي نوت 10، وذلك في تحديثات جديدة مقارنة بالجيل السابق، من عائلة النوت وهو هاتف غلاكسي نوت 9، حيث حاول العملاق الكوري تقديم مزايا مختلفة تثير عشاق هواتفها ليقدموا على شراء الهاتف القادم إلى الأسواق بحلول الـ 23 من أغسطس الجاري.

الشاشة

تميزت شاشة الهاتف الجديد نوت 10 بحجمها 6.3 بوصة ودقة وضوح FHD+ من نوع Dynamic AMOLED، في مقابل شاشة نوت 9 بدقة QHD+ بحجم 6.4 بوصة.

وعلى الرغم من تقاربهما من حيث الدقة إلا أن تصميم الشاشتين مختلف بعض الشيء، ففي الهاتف الجديد قدمت الشركة الكورية الجنوبية تصميمًا جديدًا يعتمد على البساطة ويتخلى تمامًا عن الحواف من الجهات الأربع، إلى جانب تقديم الكاميرا الأمامية بتصميم يجعلها لا تحتل مكانًا يذكر من الشاشة، في مقابل الحواف الكبيرة في النوت 9 وكذلك تصميم الكاميرا التي كانت داخل الحافة العليا من الشاشة.

الأداء

بالتأكيد النوت 9 كان يعتبر من أقوى الهواتف التي وصلت سوق الموبايل الدولي في 2018، إلا أن سامسونغ تفوقت على نفسها من خلال الاستعانة بمعالج سناب دراغون 855 في هاتفها الجديد غلاكسي نوت 10، إلى جانب تزويده بذاكرة عشوائية 8 غيغابايت وذاكرة داخلية 256 غيغابايت، إلى جانب تزويده بالجيل الثالث من نظام نقل البيانات UFS 3.0 فائق السرعة؛ ما يقدّم أداءً مميزًا مقارنة بالنوت 9.

كما يعتبر القلم S Pen نقلة نوعية على مستوى النوت 10، حيث زودته سامسونغ بالمزيد من المستشعرات فائقة الضآلة من حيث حجمها، وتلك المستشعرات جعلت القلم قادرًا على تتبع حركات يد المستخدم بدقة عالية وبالتالي حولته إلى ريموت كنترول يمكن التحكم به عن بعد في الهاتف سواء على مستوى الكاميرا أو كذلك على مستوى التشغيل والتحكم في التطبيقات المختلفة دون الحاجة إلى لمس شاشة الهاتف.

يأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه القلم على مستوى نوت 9 هو بداية لما وصل إليه الآن، حيث زودته سامسونغ بميزة الاتصال بالهاتف عبر البلوتوث وبالتالي جعل تواصله مع الهاتف عن بعد أمرًا ممكنًا.

كما طورت سامسونغ مستشعر البصمة في نوت 10 حيث أصبح مباشرة أسفل الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، بينما في نوت 9 كان في صورة مستشعر لمسي على الجانب الخلفي من الهاتف.

ولكن مِن المزايا التي خسرها نوت 10: فتحة السماعات التقليدية 3.5 مم والتي استبدلتها الشركة بفتحة الشحن USB-C لتكون مخرج للشحن والصوتيات، وهي بالتأكيد نقطة لصالح نوت 9 في المنافسة، إلى جانب سعة البطارية التي كانت في نوت 9 تبلغ 4000 مللي أمبير، انخفضت في نوت 10 إلى 3500 مللي أمبير فقط.

الكاميرا

جاءت الكاميرا الخلفية على نوت 10 ثلاثية العدسات بعدسة أساسية 12 ميغابكسل واسعة بفتحة عدسة متغيرة f/1.5 وf/2.4، وعسة واسعة للغاية 123 درجة بدقة 16 ميغابكسل وعدسة للتكبير 12 ميغابكسل، أما في النوت 9 فكان الأمر يقتصر على عدستين فقط الأولى رئيسة تتطابق مع النوت 10 والثانية 12 ميغابكسل للتكبير، أما على مستوى التصوير السيلفي فالنوت 10 يأتي بكاميرا منفردة 10 ميغابكسل بفتحة f/2.2، أما النوت 9 فقدم عدسة 8 ميغابكسل بفتحة عدسة أوسع f/1.7.

السعر

نوت 10 يبدأ من 949 دولارًا، اما نوت 9 فسعره يبلغ 750 دولارًا.