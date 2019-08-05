دروب: تطبيق هاتفي فلسطيني للسائقين ليتجنبوا ازدحام نقاط التفتيش الإسرائيلية

صمّم مهندس فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة، تطبيقًا جديدًا على الهاتف النقال، يساعد سائقي السيارات الفلسطينية على تجاوز إعاقات حركة المرور عند نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية، وعلى كشف الطرق الالتفافية المؤدية إلى مختلف البلدات.

ونقلت صحيفة جيورزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم، عن المهندس محمد عبد الحليم، الرئيس التنفيذي لشركة ”دروب Doroob تكنولوجيز“ أن التطبيق الذي طورته شركته، يهدف إلى استبدال تطبيقات دولية معروفة، مثل ”غوغل“ و ”ويز“ التي نادرًا ما تُظهر نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية، ولا تلبي حاجة السائقين الفلسطينيين في استقصاء أقصر الطرق وأقلها ازدحامًا وإعاقة.

ويفيد عبد الحليم (39 سنة) أن البيانات التي يستخدمها التطبيق، يأتي بعضها من السائقين أنفسهم الذي يتبرعون بإعطاء المعلومات عن مطارح الشرطة والحوادث و الحواجز العسكرية الإسرائيلية المتنقلة ودرجة الازدحام عليها.

وأضاف أنه قبل استخدام هذا التطبيق الجديد للتنقل عبر نقاط تفتيش حول مدينة رام الله، مقر الرئاسة الفلسطينية، كان يتعين علينا تصميم خرائطنا بالكامل من نقطة الصفر، متضمنة الجدار والمستوطنات.

وقالت الصحيفة: إن التطبيق الذي جرى تطويره قبل شهرين حصل حتى الآن على 22 ألف مستخدم في الضفة الغربية، وإنه متاح في قطاع غزة.