آخر مفاجآت سامسونغ.. نوت 10 دون فتحة السماعة التقليدية

كشفت تغريدة جديدة نشرها المدوّن التقني Roland Quandt عن نية سامسونغ التخلص من فتحة السماعات التقليدية 3.5 مم على متن هواتفها الجديدة نوت 10، والمنتظر خروجها للنور خلال حفل تقيمه الشركة في السابع من آب/أغسطس الجاري.

وأوضحت التغريدة صورًا لسلك المحول الخاص بتشغيل سماعات بمخرج تقليدي على مخرج USB-C في الهاتف، وهو السلك الذي اعتادت الشركات توفيره كيلا تُحرم مستخدمي هواتفها من الاستمتاع بسماعاتهم المفضلة على الهواتف التي تفتقد إلى مخرج السماعات التقليدية.

ولم توضح التغريدة إن كانت الشركة ستقدم السلك المذكور داخل علبة الهواتف الجديدة، أم أنها ستقوم ببيعه كمنتج منفصل كما تفعل شركة آبل.

يُذكر أن هاتف سامسونغ غلاكسي S10 كان يُشاع أنه سيتم بيعه في الأسواق دون فتحة السماعات التقليدية، إلا أن الشركة حافظت على المخرج التقليدي على متن عائلة هواتف S10 عند إطلاقها في شباط/فبراير الماضي، إلا أنه يبدو أن موعد الاستغناء عن المخرج قد بات وشيكًا.