آخر مفاجآت سامسونغ.. نوت 10 دون فتحة السماعة التقليدية

كشفت تغريدة جديدة نشرها المدوّن التقني Roland Quandt عن نية سامسونغ التخلص من فتحة السماعات التقليدية 3.5 مم على متن هواتفها الجديدة نوت 10، والمنتظر خروجها للنور خلال حفل تقيمه الشركة في السابع من آب/أغسطس الجاري.

وأوضحت التغريدة صورًا لسلك المحول الخاص بتشغيل سماعات بمخرج تقليدي على مخرج USB-C في الهاتف، وهو السلك الذي اعتادت الشركات توفيره كيلا تُحرم مستخدمي هواتفها من الاستمتاع بسماعاتهم المفضلة على الهواتف التي تفتقد إلى مخرج السماعات التقليدية.

Yes yes yes #donglelife ???? pic.twitter.com/xHQznxtSTR

— RisobriMaskuri (@RisobriMaskuri) August 1, 2019