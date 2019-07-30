حساسات الحركة عن بعد.. خاصية غوغل ”بيكسل 4“ المذهلة (فيديو)

أكدت شركة ”غوغل“ واحدة من أكبر الشائعات المحيطة بهاتف ”بيكسل 4“ الجديد، وكشفت عن تقنية جديدة من شأنها أن تسمح للمستخدمين بتشغيل الجهاز باستخدام إيماءات اليد فقط.

وكشفت شركة ”غوغل“ في منشور على إحدى مدوناتها أن الإصدار الأحدث من هواتف ”بيكسل“ سيشمل تكنولوجيا استشعار الحركة، والتي تتضمن رادارًا قصير المدى يتيح للمستخدمين التحكم في هواتفهم عن بُعد.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، سيكون هاتف ”بيكسل 4“ أول أجهزة غوغل التي تستخدم هذه التقنية المسماة ”سولي“، والتي كشفت الشركة أنها ستسمح للمستخدم بتخطي الأغاني وإنذارات الغفوة، وكتم رنين المكالمات الهاتفية عن طريق إيماءات اليد.

وقالت الشركة ”هذه الإمكانيات هي مجرد البداية، فمثلما يتطور هاتف بيكسل مع مرور الوقت، ستتطور تقنية استشعار الحركة عن بعد“.

وأشار الخبراء إلى أن أحد أكثر تطبيقات تقنية ”سولي“ إثارة للاهتمام هو دمجها مع تقنية التعرف على الوجه، لجعل عملية ”فتح قفل الجهاز“ أكثر سلاسة، من خلال تنشيط خاصية التعرف على الوجه عندما يلتقط المستخدم جهازه، وتسريع عملية إلغاء القفل.

وسبق أن أكدت الشركة أن هاتف Google Pixel 4 سيضم شاشة بدقة 2280×1080 بكسل، و6 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية، وسعة داخلية تصل إلى 128جيجا بايت.