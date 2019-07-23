”أبل“ تطور طريقة جديدة للتعامل مع شاشة ”آيفون 11“

كشف تقرير جديد نشره موقع ”9to5mac“ عن مزايا جديدة كليًا ستأتي السوق التقنية بصحبة هواتف ”آبل“ هذا العام، والتي من المتوقع أن يكون عددها ثلاثة إصدارات متطورة تحتفظ بقياس الشاشات الخاص بهواتف ”آيفون“ للعام الماضي.

وأوضح التقرير، أن ”آبل“ ستزود شاشات إصدارات هاتفها ”آيفون 11“ الثلاثة بنظام حساسية للضغط ”Taptic system“ جديد، يحمل اسم كودي ”Leap Haptics“، ليحل محل النظام الحالي الخاص بـ ”3D Touch“ والذي قد بدأت الشركة في التخلي عنه منذ هواتف ”آيفون إكس إس“ و“إكس إس ماكس“.

كما أوضح التقرير، أن الهواتف الجديدة ستأتي ببطارية لديها القدرة على الشحن العكسي للمنتجات الذكية المختلفة لاسلكيًا، مثل سماعات أبل ”AirPods“ عبر وضعها على ظهر الهواتف الجديدة، وهي ميزة قدمتها هواوي مع ”Mate 20 Pro“ العام الماضي لأول مرة.

وأضاف أن الهواتف الجديدة ستقدم تجربة تصوير متطورة، فعلى مستوى الكاميرا السيلفي سيكون متاحًا التصوير بتقنية التصوير فائق البطء ”Slow Mo“ بدقة 120 لقطة في الثانية الواحدة، ومن المنتظر أن تتكشف حقيقة كل التفاصيل خلال الحفل الرسمي السنوي للكشف عن الآيفون الجديد من خلال حفل ”أبل“ الرسمي والمتوقع إقامته سبتمبر المقبل.