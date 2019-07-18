تحديث جديد يخلق ”بطارية عجيبة“ لنظام ”آيفون IOS“

يحتوي التحديث القادم لنظام التشغيل IOS على ميزة جديدة تجعل بطارية جهاز آيفون تدوم لفترة أطول، وفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وقد اعترفت شركة ”آبل“ سابقًا بأن بطاريات آيفون تتلف بمرور الوقت.

وبينما يترك معظمنا الهاتف للشحن طوال الليل، فإن شحن جهاز آيفون بنسبة 100٪ يمكن أن يكون ضارًا بعمر البطارية.

ولهذا يحتوي التحديث IOS 13 الجديد على ميزة جديدة تدعى ”الشحن الأمثل للبطارية Optimized Battery Charging“ والتي تعمل إلى حد كبير على إطالة عمرها.

وأوضحت شركة آبل: ”هناك خيار جديد يساعد على إبطاء معدل تدهور البطارية عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه جهاز آيفون لكي يتم شحنه بالكامل“.

وأضافت: ”يستخدم آيفون تقنية تعلم الآلة لفهم روتين الشحن اليومي للمستخدم حتى يتمكن من الانتظار لإنهاء الشحن حتى نسبة 80%“.

وسوف يتعلم جهاز آيفون الخاص بك عادات الشحن لديك وضبط كيفية الشحن وفقًا لذلك، على سبيل المثال، إذا قمت بشحن هاتف الآيفون ليلًا واستيقظت في الساعة 8 صباحًا فسوف يتعلم ذلك الآيفون وسيصل بنسبة الشحن إلى 100٪ في ذلك الوقت.

وتشمل الميزات الرئيسية الأخرى في التحديث IOS 13 ميزة الوضع المظلم الجديد وتخصيصات Memoji جديدة، بما في ذلك تسريحة شعر وماكياج.

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق نظام IOS 13 سيكون في خريف هذا العام.