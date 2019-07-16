”أبل“ تحقق في أسباب احتراق ”آيفون 6“ أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو

فتحت شركة ”أبل“ تحقيقًا موسعًا في واقعة احتراق هاتفها ”آيفون 6“ بصحبة إحدى المستخدمات، وذلك بعد أن فوجئت به يحترق بشكل سريع خلال استخدامها له في مشاهدة الفيديوهات على ”يوتيوب“.

وأكدت الفتاة كايلا راموس (11 عامًا) – وهي مالكة الهاتف – أن ”هاتفها كان على سريرها وكانت تشاهد عليه فيديوهات اليوتيوب عندما فوجئت بخروج دخان كثيف من الهاتف واشتعاله، ما تسبب في حروق طفيفة بيديها، لكن الضرر الأكبر لحق بالسرير وأغطيته“، ما أحدث فتحة كبيرة بها.

وأشارت كايلا إلى أن والدتها قامت بمراسلة خدمة الدعم الفني بالشركة للتعرف على سبب المشكلة، وبالفعل تمت مطالبتهم بتصوير الهاتف المحترق وإرسال تلك الصور للدعم الفني، ومن ثم تم إرسال هاتف جديد بديلًا للتالف.

من ناحيتها، لم تعلق الشركة بشكل رسمي على تلك الواقعة، لكنها أشارت إلى أن احتراق أجهزتها يرجع إلى سبب من اثنين، أحدهما هو استخدام إكسسوارات غير أصلية مثل أجهزة الشحن المقلدة، والثاني هو إجراء عمليات تصليح في مراكز غير معتمدة لدى ”أبل“.

يأتي الحادث ليكون حلقة جديدة ضمن سلسلة من حوادث احتراق أجهزة ”أبل”، حيث إن أحدث هواتف ”أبل“ آيفون XS Max قد تعرض لحادث مشابه خلال حمل المستخدم للهاتف في جيبه، وعندها فوجئ بتصاعد أدخنة خضراء وصفراء منه قبل اشتعاله دون سبب مفهوم.