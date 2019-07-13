”أبل“ تعيد تطبيق الرقابة الأبوية للأطفال إلى متجرها ”آب ستور“‎

يمثل هذا الأسبوع بعض الأهمية الحقيقية لشركة ”أبل”، حيث عاد تطبيق OurPact، الذي يتيح للآباء مراقبة وتقييد استخدام أطفالهم للهواتف الذكية، إلى متجر التطبيقات ”آب ستور“ بعد إزالته هذا الربيع، بحسب موقع Ars Technica.

وكان تطبيق OurPact واحدًا من 11 تطبيقًا توفر الرقابة الأبوية على استخدام الأطفال للهواتف الذكية، والتي تم تقييدها أو إزالتها تمامًا من متجر التطبيقات في أبريل الماضي.

وفي ذلك الوقت قالت شركة ”أبل“، إن الخطوة كانت بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، وأشارت إلى أن التطبيقات المعنية تستخدم تقنية إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) التي يمكنها منح جهة خارجية فرصة التحكم والوصول إلى الجهاز والمعلومات الأكثر حساسية، مثل: موقع المستخدم، واستخدام التطبيق، وحسابات البريد الإلكتروني، وأذونات الكاميرا، وسجل التصفح.

وقالت التطبيقات التي تأثرت بهذه الخطوة، إن ”أبل كانت تحاول فقط تقليل المنافسة مع خدمة Screen Time التي تم دمجها في نظام iOS 12 عندما أطلقت في أواخر العام الماضي“.

وقال منشور لمدونة OurPact ردًا على ذلك، إن“تقنية إدارة الأجهزة المحمولة MDM لا تسمح له بمشاهدة رسائل البريد الإلكتروني أو التقويمات أو جهات الاتصال أو الرسائل القصيرة أو سجل المتصفح أو موقع الجهاز أو أي معلومات مهمة أخرى“.

وقد يكون لدى كلا الجانبين بعض الحق فيما قالاه، حيث كانت تقنية MDM هدفًا للاستغلال والهجمات الخبيثة في العام الماضي، ولكن شركة ”أبل“ اتخذت سابقًا خطوات يمكن اعتبارها تقليصًا للمنافسة مع خدماتها الداخلية.